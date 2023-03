Neymar va mieux: le Brésilien a donné quelques nouvelles après son opération à la cheville

Neymar a un peu donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, ce lundi. L’attaquant du PSG est actuellement chez lui à Paris pour le début de sa convalescence un peu moins de deux semaines après son opération de la cheville droite, touchée le 19 février lors du match contre Lille. Dimanche soir, il a reçu la visite de Marquinhos, capitaine du PSG, et Lucas Moura, également passé par Paris et désormais à Tottenham.

C’est ce dernier, en visite dans la capitale française en famille, qui a publié un cliché sur les réseaux sociaux dans la journée de lundi. Il pose avec ses deux amis et son fils, tout sourire. « Nuit bénie », a écrit l’ailier qui a passé cinq saisons au PSG (2013-2018), dont une avec Neymar. Marquinhos, lui, est actuellement blessé aux cotes et n’a pas disputé les deux derniers matchs du PSG à Brest et face à Rennes.