Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé à New York? Son ancien avocat l’enfonce

L’Amérique est suspendue en ce début de semaine à la possible inculpation pénale, voire l’arrestation très symbolique à New York, de l’ancien président Donald Trump pour une affaire de paiement avant sa victoire en novembre 2016 à une actrice de films pornographiques avec qui il aurait eu une liaison.

Pour un président américain en exercice ou ayant quitté la Maison Blanche, une telle inculpation serait historique et sans précédent. Le milliardaire républicain dénonce une « chasse aux sorcières » menée par les démocrates, mais ses appels à « manifester » ont fait chou blanc lundi.

Le coup de tonnerre de la possible mise en examen de Donald Trump, à plus d’un an et demi de la présidentielle de 2024 qu’il rêve de remporter, avait retenti samedi matin lorsqu’il avait affirmé sur sa plateforme Truth Social, en lettres majuscules, qu’il serait « arrêté » mardi.

Pourquoi ? Citant des « fuites » de la justice de l’Etat de New York, il s’attend à être inculpé au pénal à l’issue d’une enquête de plusieurs années des procureurs du district de Manhattan, avec à leur tête depuis janvier 2022 le magistrat Alvin Bragg.

Mais le parquet new-yorkais a gardé le silence ces derniers jours et rien ne dit que l’éventuelle inculpation sera annoncée mardi.

La justice new-yorkaise cherche à déterminer si Trump est coupable de fausses déclarations, une infraction, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé 130.000 dollars à cette femme, de son vrai nom Stephanie Clifford, dans les semaines précédant l’élection de novembre 2016.

Dans quel but ? Pour qu’elle taise une supposée relation extraconjugale du milliardaire dix ans plus tôt, selon l’accusation.

Michael Cohen, ancien avocat et désormais ennemi de Trump, ayant payé Stormy Daniels en 2016, a témoigné la semaine dernière devant un grand jury, un panel de citoyens aux larges pouvoirs d’enquête et chargé d’entériner une mise en examen. L’actrice a, à tout le moins, coopéré avec les procureurs et ce même grand jury.