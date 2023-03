Du changement en Premier League: Roy Hodgson entraînera Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison

Roy Hodgson a été nommé coach du club de Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison, a annoncé mardi l’équipe londonienne de Premier League. L’Anglais de 75 ans effectue son second passage chez les Eagles. Il était resté quatre ans à leurs commandes entre septembre 2017 et mai 2021.

« C’est un privilège d’être invité à revenir dans ce club qui a toujours compté pour moi et de me voir confier la tâche importante de redresser la situation de l’équipe. Notre seul objectif est maintenant de commencer à gagner des matchs et d’obtenir les points nécessaires pour assurer notre maintien en Premier League », a commenté Hodgson sur le site de son employeur.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre (2012-2016) était sans emploi depuis son départ de Watford qu’il avait dirigé entre janvier et juin 2022.