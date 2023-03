«Dalva», film plein d’espoir où une jeune fille réapprend l’enfance

Dalva (Zelda Samson) a 12 ans, mais s’habille, se maquille et se vit comme une femme. Son père l’a mise à la place de sa femme qui l’a quitté et l’a façonnée à l’image de cette dernière. Dalva a intégré l’idée que c’est à cette place et avec cette apparence que son père l’aime. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel… Histoire d’inceste, histoire d’emprise, histoire de déni profond d’une enfant qui confond amour filial avec amour de couple, qui mélange amour paternel et sexualité et qui se raconte qu’elle et son père vivent une histoire d’amour que personne ne peut comprendre. C’est ce déni qui lui fait assumer cette situation d’inceste et c’est ça qu’Emmanuelle Nicot fait découvrir avec subtilité aux spectateurs au fur et à mesure du film, avant de suivre sa reconstruction qui doit lui permettre de vivre une nouvelle vie, celle d’une jeune fille de son âge.