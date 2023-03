Emmanuelle Nicot sur «Dalva»: «J’ai compris que j’avais réussi un film qui avait le pouvoir de briser un tabou»

Petite, Emmanuelle Nicot adorait un festival (Les enfants du Cinéma) dont les héros des films étaient des enfants. Cela se passait (et se passe toujours) à Charleville Mézières et pendant une semaine, elle allait tous les soirs au cinéma, trouvant des réponses à des questions sur des sujets qu’elle n’aurait jamais osé aborder avec ses parents. Avec Dalva et tous les autres films qu’elle fera, cette jeune cinéaste de 27 ans, née à Sedan et formée à l’IAD a envie de rendre au cinéma ce qu’il lui a apporté quand elle était enfant.

Quelle aventure depuis la présentation à La semaine de la Critique à Cannes et le prix le Grand Rail d’Or !