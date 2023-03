Procès des attentats à Bruxelles: l’interrogatoire des accusés débutera le lundi 3 avril

L’interrogatoire des accusés au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 débutera le lundi 3 avril et devrait s’étaler sur deux semaines d’audience, a annoncé mardi la présidente de la cour d’assises. La suite du mois d’avril sera consacrée aux témoignages de nombreux témoins de contexte et des faits.

La semaine du 27 mars verra tout d’abord se poursuivre les témoignages des victimes et de leurs proches, et ce jusqu’au mercredi 29 inclus. Le jeudi 30 mars, des experts de la Computer Crime Unit de la police judiciaire fédérale seront entendus, de même que des islamologues. Dans l’après-midi, ils seront suivis par un professeur en géopolitique, des criminologues de l’UCL et de l’ULB et un psychiatre, qui abordera le processus de radicalisation d’un point de vue psychiatrique.

L’interrogatoire des accusés, qui, sans la saga des fouilles à nu avec génuflexions, aurait dû débuter fin décembre, commencera le lundi 3 avril. La présidente de la cour d’assises a prévenu qu’il n’y aurait pas un jour en particulier dédié à un accusé. « Cela dépend de qui est là, de qui répond », a-t-elle expliqué. L’interrogatoire s’étalera sur deux semaines, avec des audiences possibles les vendredis 7 et 14 avril, alors qu’elles sont d’ordinaire suspendues d’office la dernière journée de la semaine. Le lundi 10 avril étant celui de Pâques et donc un jour férié, il n’y aura pas d’audience.

Étant donné qu’Osama Krayem a déjà averti qu’il ne s’exprimerait pas, il est probable qu’il faille lire l’ensemble des auditions de cet accusé, ce qui pourrait prendre une journée entière, voire davantage.

Le lundi 17 avril, des experts en ADN, notamment de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) seront présents, de même qu’un toxicologue et un graphologue. Le lendemain, un spécialiste en balistique et des experts en explosifs seront entendus, de même que des médecins légistes et un odontologue.

Les témoins de fait seront les suivants à être entendus, à partir du mercredi 19 avril : d’abord ceux concernés par les attentats à Paris du 13 novembre 2015 et par l’attaque déjouée dans le Thalys, puis, le lendemain, ceux appelés à expliquer quel a été le parcours des frères El Bakraoui et Najim Laachraoui, les trois kamikazes du 22 mars 2016.

Le lundi 24 avril, la matinée sera consacrée aux témoignages de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), la Sûreté de l’État (mais ce ne sera pas Jaak Raes, gravement malade, qui sera entendu, NDLR), la commission BIM (commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données, NDLR) et les services de renseignement militaire.

L’après-midi de ce même lundi, la cour se penchera sur les témoins liés à la location des planques des terroristes, en commençant par celle de l’avenue des Casernes à Etterbeek. Le mardi 25, le même exercice sera réalisé, cette fois pour les logements de la rue du Dries, à Forest, et de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Suivront, ce jour-là et les suivants, les témoins concernés par l’achat des précurseurs, des sacs ayant contenu les bombes ou encore des boutons-pressoirs. La semaine, la dernière d’avril, se terminera par un volet dédié aux armes.