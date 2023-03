Un vaste trafic de drogues impliquant des clans de la mafia albanaise démantelé

Une plantation de cannabis d’une capacité d’environ 600 plants a été découverte à Verviers, ainsi que du matériel et des déchets de plantations à Houffalize et Jemeppe.

Du matériel pour le conditionnement et la vente de cocaïne, comme des balances, des sachets pour doses, une machine à emballer sous vide et une presse, ont aussi été retrouvés.

Vingt-et-une perquisitions ont été effectuées lundi à Liège, Seraing, Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne, Jemeppe, Verviers, Marche-en-Famenne, Houffalize et Morlanwelz. L’organisation criminelle a utilisé des GSM cryptés Sky ECC jusqu’en mars 2021. Elle continuait ses activités sur l’ensemble de la grande agglomération liégeoise et dans la province de Luxembourg, à Marche-en-Famenne et Houffalize.

Dans la liste des saisies, il y a aussi 33 véhicules à valoriser, mais dont une dizaine sont utilisés ou au nom de suspects. Les véhicules sont évalués à environ 300.000 euros. Des liasses de billets pour un montant de plus de 30.000 euros en cash et des avoirs sur des comptes pour près de 70.000 euros ont été saisis. Une montre Rolex, des téléviseurs écran plat, des biens de luxe comme de la maroquinerie Vuitton et des faux documents italiens et slovènes ont également été repris par les enquêteurs.