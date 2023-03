Première de Domenico Tedesco: comment la Suède peut mettre en danger les Diables Rouges (vidéo)

Focus sur les joueurs clés et sur les forces des Bleus et Jaunes.

1. Un système de jeu déjà établi

La formation de Janne Andersson a souvent pour habitude de s’aligner en 4-4-2 avec deux numéros 6. C’est avec cette composition d’équipe que la Suède s’est présentée lors des barrages de la Coupe du Monde. Après une victoire 1-0 contre la République Tchèque en demi-finale des barrages, c’est face à la Pologne de Robert Lewandowski que les coéquipiers d’Alexander Isak jouaient leur qualification pour la Coupe du Monde 2022. Alignée en 4-4-2, la Suède s’inclinera finalement sur le score de 2-0, avec des buts inscrits par Piotr Zielinski et… Robert Lewandowski. Présents à la Coupe du Monde 2018 avec notamment un parcours qui s’arrêtera en 1/4 de finale contre les Three Lions, les Suédois ne se rendront pas au Qatar pour cette édition de la Coupe du monde.

Durant les matchs de Nations League B, la formation de Janne Andersson a évolué en 4-3-3 lors de 4 des 6 matchs de cette compétition. La Suède terminera cependant à la dernière place du groupe 4, composé de la Serbie, la Norvège et de la Slovénie. Attendons-nous donc à un de ces deux formations pour le match de vendredi soir…

2. Qui sont les hommes forts de cette sélection ?

Même si certains Suédois sont méconnus du grand public, cette équipe nationale compte dans ses rangs quelques noms assez importants du football européen. Mais qui sont-ils ?

Victor Lindelöf : défenseur central de Manchester United et ancien joueur du Benfica Lisbonne. Blessé lors du début de saison, le défenseur a disputé 21 rencontres cette saison toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Barré en club par la concurrence avec l’arrivée de Lisandro Martinez l’été dernier, le Suédois peut-il compter sur la sélection nationale pour grappiller du temps de jeu ?

Gabriel Gudmundsson : arrière latéral gauche de 23 ans. Il évolue au LOSC depuis la saison 2021 – 2022. Il a disputé l’ensemble des 3 derniers matchs du club dirigé par Paulo Fonseca. Il est également capable d’évoluer en tant que milieu gauche dans un 4-4-2. C’est donc un profil capable de couvrir tout le flanc gauche.

Anthony Elanga : ailier gauche de 20 ans qui évolue à Manchester United avec Victor Lindelöf. Il a déjà disputé 9 matchs avec les Bleus et Jaunes, pour un but inscrit avec sa sélection. C’était contre la Norvège lors d’une défaite 1-2 en Nations League B. Il a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Manchester United, pour un total de 672 minutes. Il a même déjà inscrit un but en Ligue des champions avec Manchester United l’an dernier contre l’Atlético Madrid en 1/8 de finale aller. C’est donc un profil dont il faudra se méfier pour nos Diables.

Emil Forsberg : une des stars de cette équipe de Suède. Joueur confirmé de 31 ans qui évolue au RB Leipzig, formation avec laquelle il a remporté la Coupe d’Allemagne en 2021 – 2022. L’entraîneur de cette équipe n’était autre que… Domenico Tedesco. Emil Forsberg a commencé sa carrière internationale en 2014 avec les Bleus et Jaunes. Depuis, il compte au total 78 matchs avec l’équipe de Suède, pour 19 buts et 8 passes décisives. Avec 34 matchs déjà joués pour le club allemand cette saison, Emil Forsberg est évidemment un joueur majeur dont il faudra se méfier vendredi soir.

Alexander Isak : révélation avec la Real Sociedad, l’attaquant suédois a été transféré l’été dernier à Newcastle United pour un montant de 70 millions d’euros. Blessé durant de nombreux mois à l’ischio, il compte cependant 6 buts en 10 matchs de Premier League avec les Magpies, dont un doublé lors de la dernière journée de Premier League contre Nottingham Forest. Il avait notamment inscrit 44 buts en 132 matchs avec la Real Sociedad. Nul doute qu’il devra assurer la relève après la retraite internationale définitive de Zlatan Ibrahimovic…