Le petit moment qui fait du bien: remonter le temps avec Vincent Delerm

Vincent Delerm n’a pas son pareil pour truffer ses chansons de petits détails et références d’une telle justesse que celles-ci éveillent immanquablement des souvenirs, drôles, émouvants chez chacun d’entre nous. Mais il a aussi le don de renouveler régulièrement ses chansons et, sur scène, d’entrecouper les parties musicales pour raconter de petites histoires à son public. Cette version des Filles de 1973 en est le parfait exemple. D’une part, il la rebaptise Les Filles de 1976 et en modifie certaines parties. D’autre part, il se lance dans une histoire autour d’une des filles en question. Racontée sur le ton de la conversation, l’histoire est à la fois banale et hilarante. Le chanteur y évoque un anniversaire au cours duquel une pêche aux cadeaux est organisée… Mais ce soir-là, une spectatrice laisse régulièrement éclater un rire particulièrement sonore. Et toujours à contretemps par rapport au reste de la salle. A tel point que Vincent Delerm lui-même ne peut se retenir de pouffer.