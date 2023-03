«Une comédie romantique» qui n’a de romantique que son nom

Après avoir disparu du jour au lendemain, César (Alex Lutz) réapparaît dans la vie de Salomé (Golshifteh Farahani) et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire. Dans un Montmartre de carte postale qui n’a pas la magie d’Amélie Poulain, on a du mal à craquer pour cette romance molle qui tient sur un fil. Le scénario fait de petits mensonges répétitifs tourne en rond ou s’égare sur la voie des relations entre frères, sans apporter grand-chose au récit. Le pire est que le duo Alex Lutz/Golshifteh Farahani ne procure aucune émotion. Au final, on se dit que cette comédie romantique n’a de romantique que le nom. F.B.

De Thibault Segouin avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau, Lucie Debay, 98 mn. Ce film est disponible sur les plateformes VOD Proximus, Sooner, VOO.