«Cinema Pameer»: un refuge, un espoir

Kaboul, ville marquée par la guerre, la pauvreté, le fondamentalisme. Au quotidien, la peur permanente d’attentats terroristes. Et au milieu de tout cela, un cinéma, le dernier de Kaboul, que Saïd, son directeur enthousiaste, maintient coûte que coûte car il sait que c’est devenu un havre de paix pour beaucoup. Parfois, la fumée de cigarette est si épaisse dans la salle que la lampe du projecteur passe à peine à travers. Qu’importe, Saïd et son projectionniste continuent de programmer des films en pachto. Dans la capitale afghane en proie aux conflits, le cinéma est un refuge pour âmes perdues, un espoir de partage. A l’entrée, on y abandonne ses peines, ses peurs et ses douleurs pour vivre un moment de cinéma que chacun vit à sa manière, parfois viscéralement comme cet homme devenu unijambiste après un attentat qui a tué plusieurs membres de sa famille. Martin Von Krogh filme le lieu et les gens. Rien de politique, mais la vie en creux des Afghans confrontés à la guerre civile.