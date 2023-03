«La chambre des merveilles»: plan plan et attendu

Le pitch du nouveau film de Lisa Azuelos, connue notamment pour le succès de LOL, est simple : dans l’espoir de sortir son fils de douze ans du coma profond où il est tombé suite à un accident de skate, une mère courage décide de réaliser les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime. Le drame du coma est mis en exergue au profit des rêves à réaliser.

Cela va de la nage avec des baleines à l’autographe d’une star de manga. Le film ne sortira pas de ce déroulé plan-plan et naïf. En adaptant le best-seller de Julien Sandrel, La chambre des merveilles, Lisa Azuélos prend le parti de la fable pour faire passer pas mal d’invraisemblances et reste très prévisible. On a du mal à y croire malgré l’engagement touchant d’Alexandra Lamy qui, en ouvrière dans un entrepôt, porte de bout en bout cette ode à l’amour maternel.