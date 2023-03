«John Wick 4»: à consommer saignant!

Jusqu’au bout, il en aura pris plein la tronche et ailleurs, ce John Wick (Keanu Reeves), dont la quête de vengeance débuta la nuit où des malandrins liquidèrent son petit chien, seul « souvenir » de sa défunte épouse. De fil en aiguille, l’ex-tueur surdoué s’est retrouvé confronté avec l’organisation pour laquelle il travaillait jadis, coupé de ses rares amis et, surtout, plus en sécurité nulle part sur la planète pour avoir enfreint une règle de la Table, ladite organisation. Dans ce quatrième volet, on le retrouve près de racheter sa liberté… à condition d’échapper au Marquis de Grammont (Bill Skarsgård) envoyé par la même Table pour l’éliminer définitivement.