«Sage-homme»: classique, mais sincère

C’est une histoire d’apprentissage et de transmission, une histoire de naissances et de renaissances pleine d’espoir. C’est l’histoire de Léopold (Melvin Boomer, très juste, très touchant), qui vient d’être recalé au concours d’entrée en médecine et intègre par défaut l’école des sages-femmes en cachant la vérité à son père. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie (Karin Viard, un peu trop en roue libre), sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.