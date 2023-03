Sondra Radvanovsky: «Turandot, c’est un rôle que j’ai toujours rêvé de chanter»

Antonio Pappano dirige l’Orchestre et le Chœur dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dans un nouvel enregistrement de « Turandot », réalisé – fait rare – en studio. Dans le rôle-titre, la soprano canadienne Sondra Radvanovsky conjugue l’inflexibilité de ses convictions avec un dramatisme poignant et humain.

Figurant parmi les plus grandes interprètes verdiennes et belcantistes actuelles, Sondra Radvanovsky a chanté Aida, Manon Lescaut, Tosca, Anna Bolena ou encore Norma et s’est produit sur des scènes comme le Metropolitan Opera de New York, l’Opéra de San Francisco, le Gran Teatre del Liceu de Barcelone ou le Bayerische Staatsoper de Munich. Avec ce Turandot, elle se lance un nouveau défi : chanter dans les conditions du studio, avec un micro et sans les apparats offerts par la scène d’un opéra.

Que représentait pour vous le fait d’enregistrer en studio quelque chose que vous êtes habituée à chanter sur scène ? C’est différent ?