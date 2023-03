«It’s Always Now»: Ralph Alessi Quartet

Dès les premières notes du premier morceau, Hypnagogic, on est pris, hypnotisé est le mot adéquat. La trompette est intime, délicate, fragile. Le piano tisse sa toile ajourée en support. C’est ciselé, c’est de la dentelle. On est dans un rêve, on ferme les yeux, on a le temps. Il n’y a pas d’urgence dans cette musique calme, mélancolique, nostalgique, sauf celle de la communication, sauf le besoin de nous raconter de belles histoires qui mêlent la vulnérabilité et la force. Ce sont des compositions de Ralph Alessi, que Florian Weber rejoint pour Hypnagogic, Tumbleweed et It’s