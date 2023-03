Jens Stoltenberg (Otan): «La Chine doit dialoguer directement avec Zelensky»

La Chine doit dialoguer « directement » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky si elle veut que son plan de paix soit pris au sérieux, a estimé mardi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

Le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont réunis mardi à Moscou pour de nouvelles discussions consacrées au conflit en Ukraine et au renforcement des relations « stratégiques » entre leurs deux pays face à l’Occident.

M. Poutine s’est dit prêt à discuter d’une initiative chinoise visant à mettre fin à ce conflit, sur la base d’un document publié le mois dernier par Pékin et appelant en particulier à des négociations de paix.

« Il appartient à l’Ukraine de décider quelles sont les conditions acceptables pour toute solution pacifique », a rappelé Jens Stoltenberg au cours d’un point de presse au siège de l’Alliance atlantique à Bruxelles pour la présentation du rapport d’activité de l’Otan en 2022.

« La Chine doit comprendre le point de vue de l’Ukraine et dialoguer directement avec le président Zelensky », a-t-il soutenu.

« Toute solution de paix pour l’Ukraine doit être fondée sur le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine », a-t-il insisté.

« Un cessez-le-feu ou toute solution qui ne respecte pas la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ne sera qu’un moyen de geler la guerre et de permettre à la Russie de reconstituer ses forces et d’attaquer à nouveau. Ce ne sera pas une paix juste et durable », a-t-il averti.