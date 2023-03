Le Standard, Charleroi et l’Union au repos complet: pourquoi le football belge est à l’arrêt cette semaine

Là où la plupart des clubs de D1 laisseront leurs joueurs souffler en fin de semaine, le Standard, l’Union et Charleroi ont été plus généreux en leur accordant une semaine de repos.

Par Didier Schyns (avec V.M. et B.H.)

Si, à l’instar d’Anderlecht, de Westerlo, de Zulte Waregem et du RFC Seraing, la plupart des clubs de D1 profiteront de la première trêve internationale de l’année pour permettre à leurs joueurs de souffler pendant trois jours, de vendredi à dimanche prochain inclus, quelques-uns sont plus généreux. C’est le cas du Standard, de Charleroi et de l’Union Saint-Gilloise où la reprise est fixée au lundi 27 mars, après une semaine de repos. Pourquoi prendre, à ce moment-ci de la saison, alors qu’il reste quatre matches à disputer pour bouler la phase classique du championnat, cette décision ?