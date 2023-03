«Variations»: l’ambivalence des élections

Au départ, je voulais appeler cette chronique « La démocratie malade des élections », au vu des désordres qui caractérisent la politique belge ces derniers temps. Le gouvernement bruxellois est toujours en crise à cause du dossier de la friche Josaphat, dans lequel s’affrontent la priorité accordée par le PS à la construction de logements et celle d’Ecolo à la biodiversité. Le gouvernement flamand a failli tomber à cause du plan azote, refusé par le CD&V en raison de ses conséquences pour les agriculteurs. Et l’exécutif de la Communauté française s’écharpe à propos de la création d’un master en médecine dans le Hainaut, au point que le président du PS a évoqué la possibilité de recourir à une majorité alternative, ce qui provoquerait des conséquences en chaîne.