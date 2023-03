La Brussels Pride revient le 20 mai: voici le programme de l’événement

La Brussels Pride se déroulera le samedi 20 mai et mettra à nouveau la communauté LGBTQIA+ à l’honneur en parant les rues de Bruxelles des couleurs de l’arc-en-ciel. Cette année, le thème sera « Protect the Protest » et prendra la forme d’un appel au respect du droit fondamental de manifester de la communauté LGBTQIA+, ont annoncé mardi les organisateurs de l’événement. « Le mouvement LGBTQIA+ belge sait à quel point les libertés d’association et d’expression sont cruciales pour progresser. Ces droits doivent donc être octroyés ou maintenus, en Belgique, en Europe et dans le monde entier », soulignent les associations.

Le samedi 20 mai, la Pride Parade se déploiera dans les rues du centre-ville tandis que le Pride Village accueillera les associations. Des artistes LGBTQIA+ occuperont plusieurs scènes réparties dans le centre de la capitale. Au total, une centaine de partenaires, associations et artistes collaboreront au cours de l’événement. Pour assurer la sécurité des participants et participantes, des « SAFER Pride spaces » seront présents à plusieurs endroits stratégiques et permettront de signaler tout comportement déplacé ou offensant. À lire aussi Mutilations, gouffres psychologiques, amalgames avec les LGBT: le sort méconnu des personnes intersexes En marge des festivités, le Design Museum Brussels proposera l’exposition Brussels Queer Graphics produite en collaboration avec la Structure de Recherche interdisciplinaire sur le Genre, l’Egalité et la Sexualité (STRIGES). Des années 1950 à aujourd’hui, l’exposition mettra en lumière le langage visuel des communautés LGBTQIA+ à Bruxelles. La traditionnelle Mini-Pride, le mercredi 10 mai 2023, marquera le début de la Pride Week.