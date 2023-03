Tour de Catalogne: Remco Evenepoel battu au sprint par Giulio Ciccone et Primoz Roglic (vidéo)

Giulio Ciconne (Trek-Segafredo) a remporté la 2e étape du Tour de Catalogne (WorldTour), une étape de montagne qui a mené les coureurs sur 165,4 km de Mataro à Vallter, où l’arrivée était jugée à 2.135 m d’altitude. L’Italien s’est imposé dans un sprint à trois devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui conserve son maillot de leader, et Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

L’échappée du jour s’est formée après 4 km de course. Huit hommes sont sortis du peloton: les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural), Francisco Galvan (Kern Pharma) et Xabier Mikel Azparren (Euskatel), l’Italien Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), le Français Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), l’Anglais Simon Carr (EF), le Danois Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) et le Kazakh Vadim Pronskiy (Astana).

Les échappées ont roulé devant une grande partie de la journée, le peloton ne revenant sur eux que dans la montée finale de Vallter. Simon Carr, le dernier fuyard, était repris à 6,3 km de l’arrivée. Esteban Chaves (EF Education-Easypost) tentait alors sa chance et prenait une trentaine de secondes d’avance sur le groupe des favoris. Un groupe dans lequel Remco Evenepoel accélérait à 1,2 km du but. Ciconne et Roglic purent suivre le champion du monde. Le trio reprit Chaves à 500 m avant de se disputer la victoire dans un sprint à trois, enlevé par Ciccone, qui a signé sa 9e victoire en carrière.

Roglic, vainqueur de la 1re étape devant Evenepoel, reste leader du général avec 6 secondes d’avance sur le Belge.

Mercredi, c’est une nouvelle arrivée au sommet qui attend le peloton avec la 3e étape qui arrivera à La Molina sur 180,6 km. Une troisième arrivée au sommet est prévue vendredi au Mirador del Portell.