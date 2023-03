Procès des attentats de Bruxelles: une victime s’en prend vigoureusement à l’État belge

Walter Benjamin, une des victimes des attentats à l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016, a dénoncé mardi la désorganisation à de multiples étages le jour des attaques. Il n’y avait pas de plan urgence le jour des faits. « C’était le bordel, le foutoir le plus complet ! Il n’y avait aucune organisation », a-t-il fustigé dans son témoignage devant la cour d’assises, avant de s’en prendre vigoureusement à l’État belge.

L’homme, âgé aujourd’hui de 54 ans, devait prendre l’avion en direction d’Israël afin d’aller y voir sa fille. Il a été grièvement blessé dans les attentats. Il a en effet perdu une jambe dans la seconde explosion, de même qu’énormément de sang. Il est arrivé à l’hôpital avec deux litres de sang dans le corps. L’homme doit sa survie à un travailleur de Brussels Airport venu le garder éveillé puis à un militaire qui lui a posé un garrot. « Je sentais la mort qui m’appelait. On sent qu’on n’a plus le contrôle et le pouvoir sur son corps. »

Juste après les explosions, il faisait étonnamment calme dans le terminal, a décrit Walter Benjamin, évoquant une odeur de brûlé et de mort. Il a qualifié les lieux de scène de guerre, digne de l’Afghanistan.

Les secours ne sont arrivés sur place qu’à 08h35, a-t-il affirmé. « Des gens sont morts parce qu’ils n’ont pas reçu l’assistance médicale qu’il fallait », a-t-il poursuivi, pointant l’absence de plan d’urgence à l’aéroport en cas d’attentat. « C’était le bordel, le foutoir le plus complet ! Il n’y avait aucune organisation. »

La seule chose qui a fait tenir le coup à Walter Benjamin, c’est l’image de sa fille, qu’il ne pouvait se résoudre à laisser sans père. Celle-ci a gardé des traumatismes qui ressortent et gardera des séquelles toute sa vie, a regretté la victime.

Les médecins du quinquagénaire l’ont informé qu’il lui faudrait 3 à 4 ans avant de pouvoir remarcher, mais l’homme était déjà debout après de deux mois, « pour sa fille ».

Après la « saloperie » qu’ont été les attaques à l’aéroport, « la logique voudrait qu’on arrête les transports publics », s’est étonné le témoin, se demandant également comment les services de renseignement n’avaient rien vu venir. « Comment ces individus ont-ils pu passer en dessous des radars ? »

« Madame Belgique nous a complètement abandonnés », a fustigé Walter Benjamin. « Comment est-ce possible ?! On nous a mis entre les mains des assureurs, qui continuent à se foutre de nous ! Il n’y a aucun suivi, on doit tout faire par nous-mêmes. »