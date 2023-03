Baptême de l’art: d’anagramme à zeugma

C’est un ancien prof (français-histoire, 20 ans), il sait tenir une classe. Il sait comment capter l’attention de ceux qui dorment là-bas dans le fond, il sait élever la voix au-dessus des chuchotements, il sait faire rire, il sait parler aux jeunes et aux enfants. Mais son truc, plus que tout autre (et ça, c’est parce qu’il a aussi été journaliste), c’est vous apprendre des choses sans effort.

Sans effort, pour vous. Parce que lui, dites donc, qu’est-ce qu’il a bossé ! Pierre Mathues, c’est un fou de langue française, un collectionneur de dictionnaires, un dingue de mots, de belgicismes et d’expressions insolites. Comment ça s’appelle, pourquoi et d’où ça vient ? Ses spectacles – La Belgique expliquée aux Français, Silence dans les rangs, Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con… – tournent depuis des années à travers la Belgique et la France, et il reste quatre dates wallonnes au dernier, Prix Nobelge, avant de franchir la frontière.