Aux Riches-Claires, Guillaume Druez y va de bon «cœur... de pédé»

Avec un humour mordant et un bagout invraisemblable, Guillaume Druez se raconte. Soif de romantisme, aventures sexuelles, ruptures : « Cœur de pédé » pourrait être banal mais c’est décapant. L’artiste y dépeint sans fard la communauté gay, non dénuée de failles et paradoxes. Jusqu’à vendredi à Bruxelles.