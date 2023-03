Comment le miracle d’Aue a lancé la carrière de Domenico Tedesco

Votre foyer est là où se trouve votre cœur. Domenico Tedesco a beau avoir multiplié les missions aux quatre coins de l’Allemagne et au-delà (Spartak Moscou et maintenant la Belgique) : tout le ramène dans ce coin de Bade-Wurtemberg où résident ses proches (ses parents à Aichwald, sa femme Carmela et leurs enfants à Fellbach… quand ils ne le suivent pas dans ses missions). Par le biais d’une candidature spontanée et un premier essai de deux semaines, Stuttgart est son premier point de chute à l’ombre d’un grand club professionnel. Avec diverses sélections, il participe à de nombreux tournois internationaux et parfois en Belgique, se souvenant dans une interview accordée au Grenz Echo de la fois où il a logé chez le président de… Wévercé. Une anecdote racontée avec franchise tant le nouveau sélectionneur est réputé pour sa courtoisie en toute occasion, que vous soyez un bénévole d’un petit club ou une star du foot.