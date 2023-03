En Pologne, après les révélations sur Jean-Paul II, le pouvoir joue la carte politique

Nous sommes avec vous, père ! » La campagne d’affichage, exhibée ici et là en plein cœur de Varsovie et d’autres villes polonaises, prend, ces derniers jours, un air de croisade. A l’origine du message, l’influent et très à droite hebdomadaire Gazeta Polska. Lequel illustre, s’il en est, le caractère hautement sensible de « l’affaire » Jean-Paul II.