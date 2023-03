Zinho Vanheusden fait son grand retour avec l’AZ et inscrit un but lors d’un amical (vidéo)

Zinho Vanheusden faisait son grand retour avec l’AZ ce mardi lors d’un match amical contre le FC Dordrecht. L’ancien joueur Standard a été victime de plusieurs blessures. Depuis son retour, le défenseur était surtout resté sur le banc, contre la Lazio et le FC Twente, mais ce mardi il a joué une heure et a inscrit un but.

L’AZ s’est ainsi imposé en match amical contre le FC Dordrecht. Zinho Vanheusden a inscrit le seul but de la rencontre. Après la rencontre, le défenseur était heureux d’avoir refoulé la pelouse : « Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain. J’ai traversé une période difficile au cours de laquelle j’ai parfois été au fond du trou. Heureusement, j’ai beaucoup de famille et d’amis autour de moi qui m’ont soutenu, ainsi que tout le monde au club. »