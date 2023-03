Les confidences de Kevin De Bruyne: «Un honneur d’être capitaine»

Dorénavant, Kevin De Bruyne fait partie des tout derniers rescapés de la génération « dorée ». À 31 ans, le Cityzen est l’un des plus anciens de la sélection de Domenico Tedesco – avec Jan Vertonghen, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku – mais, plus encore, il est l’élément sur qui doit reposer une grande partie de l’animation offensive noire-jaune-rouge. . Un défi de taille qui ne l’effraie guère. Dans sa carrière, il en a vu d’autres. Et, surtout, il est toujours habité par ce désir ardent de faire briller son équipe, son pays. « L’envie est toujours là. Quand on n’a pas envie, on ne vient pas. On n’est pas obligés de venir en sélection. On vient ici parce que c’est un honneur de jouer pour la Belgique. Et on essaye de faire notre boulot à 100 % », posait KDB, amené également à entourer et guider les nouveaux éléments prometteurs de la sélection. Dont un certain Roméo Lavia qu’il a pris sous son aile à Tubize. Retrouver l’interview sur