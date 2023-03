Le traité UE-Mercosur, monstre du Loch Ness agricole

Cela fait des années que l’on parle des accords commerciaux Union européenne - Mercosur, mais on ne voit rien venir, à tel point que l’on ne sait plus s’ils sont enterrés ou pas. Ce lundi, à l’occasion du Conseil européen des ministres de l’Agriculture, le sujet est revenu sur la table par l’intermédiaire d’une note émanant de l’Autriche qui a mis les points sur les « i » concernant cet accord potentiel entre le « Marché commun du Sud » (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et l’Union européenne.