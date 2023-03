Delhaize: les syndicats bloquent, la direction avance

Deux semaines après son annonce fracassante de mise totale en franchise de ses magasins intégrés, la direction du Lion persiste et signe.

Dans un communiqué diffusé mardi après-midi, elle écrit : « Ce plan est la seule option pour redémarrer les 128 supermarchés avec une évolution positive des volumes et du chiffre d’affaires, Delhaize optant pour un modèle indépendant qui a fait ses preuves ces dernières années dans 80 % du réseau de magasins », à savoir les AD, les Proxy et les Shop & Go. Place très prochainement à la mise en application de ce plan imaginé par les dirigeants belges de l’entreprise qui répètent avoir reçu 200 candidatures spontanées à la reprise des grandes surfaces : « Bientôt, nous commencerons la première sélection approfondie (des candidats). Plus précisément, nous recherchons des entrepreneurs du commerce de détail attachés à Delhaize et animés d’une passion pour les employés et les équipes. »