Un séisme de magnitude 6,5 frappe plusieurs pays du Moyen-Orient

Plus d’une dizaine de personnes ont été tuées au Pakistan et en Afghanistan à la suite du séisme d’une magnitude de 6,5 survenu mardi soir, ressort-il d’un dernier bilan.

Le tremblement de terre s’est produit à 21h17 (17h47 HB) en Afghanistan et a duré une trentaine de secondes. L’épicentre du séisme a été localisé dans le nord-est du pays, près de la ville de Jorm, à la frontière avec le Pakistan et le Tadjikistan, et à une profondeur de 187 kilomètres, selon l’Institut sismologique américain (USGS). Les secousses ont également été ressenties dans certaines zones de l’Inde.

Selon le porte-parole du ministère afghan de la gestion des catastrophes naturelles, deux personnes, dont un enfant, ont perdu la vie dans la province de Laghman (est).