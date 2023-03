Festival «Elles tournent», clap 15e!

Combler une lacune dans notre paysage culturel : voilà l’objectif de « Elles tournent » un Festival de Films de Femmes né il y a tout juste quinze ans. Un événement qui commence ce mercredi et qui, malgré les avancées en la matière, est toujours nécessaire.

1896. Un corps céleste de fée, dans un costume drapé garni de fleurs, sort de minuscules bébés d’immenses choux dans un mouvement gracieux et chorégraphié. Ce petit film de 51 secondes, baptisé du doux nom de La Fée aux choux, fait naître à l’écran le premier film de fiction jamais réalisé. L’œuvre d’Alice Guy, secrétaire de Léon Gaumont, mais surtout scénariste, réalisatrice et directrice de production (elle fonda sa propre maison de production aux Etats-Unis pour faire des films comme elle l’entendait). Une pionnière dans une époque où le cinéma était régi par des hommes. Un talent exceptionnel mal-aimé et longtemps oublié.