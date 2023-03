Une ancienne légende du Bayern Munich tacle le Paris Saint-Germain: «Ce n’est pas une équipe»

Philipp Lahm, ancienne légende allemande du Bayern Munich est revenu en long et en large sur le huitième de finale de la Ligue des champions opposant les Bavarois aux Parisiens. Ainsi, l’ex-capitaine pointe du doigt le manque de cohésion.

Dans un édito publié par Die Zit, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est montré très critique : « Le PSG peut rendre triste. A Munich, on n’a rien vu de la classe que cette équipe devrait avoir en raison de ses joueurs exceptionnels. Elle n’a été qu’une déception. Mais on n’était pas surpris, car l’élimination précoce du PSG de la Ligue des champions arrive tout le temps. Ce club a un problème de fond. L’équipe joue de manière peu inspirée et offre au public des prestations au coup par coup. »

A ses yeux, un joueur caractérise les problèmes parisiens : « On peut le constater avec Marco Verratti. C’est en fait un bon footballeur, sûr de son jeu et fort dans les duels. Dans l’équipe italienne, championne d’Europe (en 2021), il comptait parmi les éléments importants. Sous le maillot du PSG, en revanche, il se surestime et n’a pas assimilé le rôle de milieu de terrain défensif qui apporte de la stabilité à son équipe. Il lui manque ainsi la connexion avec ses coéquipiers. Lors du match retour à Munich, il a perdu le ballon avant les deux buts encaissés. Il a ensuite crié à la faute, alors que même ses coéquipiers voyaient que tout s’était déroulé correctement. Il a pris beaucoup trop de risques dans des situations dangereuses. »