La province de Luxembourg aura bien une clinique du sein agréée

Seule province de tout le pays à ne pas disposer d’une clinique du sein agréée, le Luxembourg va enfin mettre fin à cette anomalie qui dure depuis des années. Le principal problème tenait au fait qu’aucun des trois hôpitaux principaux du réseau hospitalier Vivalia ne parvenait à atteindre le quota de prise en charge de 125 personnes atteintes d’un cancer du sein par an. En regroupant les activités sur deux sites – Arlon et Libramont –, le quota semble désormais accessible. Ce mardi, les responsables du réseau luxembourgeois ont indiqué avoir reçu la confirmation téléphonique par l’Aviq et la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, que l’agrément pour la création d’une clinique du sein agréée coordinatrice (la principale qui doit accueillir minimum 125 personnes par an) à l’hôpital d’Arlon et une autre « satellite » (60 patientes par an) à l’hôpital de Libramont avait été octroyé.