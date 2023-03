Dans le «Night & Day» de Dinant, une agression filmée qui glace le sang

Ce soir du 7 octobre 2021, l’homme était arrivé en retard au centre pour sans-abris proche du magasin, et il en avait donc été refoulé. Il avait contacté des potes, et une soirée chez un d’eux s’était improvisée. Sur la route, vers 21h-22h, il s’était arrêté au magasin de nuit, « juste pour prendre un truc à boire », soutient-il alors que le ministère public pense qu’il s’agissait d’un repérage. Il s’était représenté là à 23h30, et il s’était dirigé vers la réserve. La vendeuse l’avait suivi, et elle l’avait invité à quitter cette zone. Sur les images, on le voit alors attraper une bouteille d’alcool, et la fracasser sur la tête de la jeune femme. Sans attendre, l’agresseur l’étrangle par derrière, à plusieurs reprises, tandis qu’elle bouge les jambes dans tous les sens pour tenter de se départir de son emprise.