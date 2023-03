Zlatan Ibrahimovic pense déjà à l’Euro avant le match contre les Diables: «Je suis le passé, le présent et l’avenir»

L’attaquant de la Suède Zlatan Ibrahimovic a affirmé mardi qu’il espérait toujours disputer l’Euro 2024 en Allemagne, ce qui ferait de lui, à 42 ans, le joueur le plus âgé à participer au tournoi. Les Suédois reçoivent les Diables Rouges vendredi pour le premier match des qualifications.

« Si je me sens bien et que je suis choisi par le sélectionneur, je l’aiderai, lui, l’équipe et le pays, et je ferai de mon mieux », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. « À mon âge, on ne peut pas penser avenir mais on pense présent, même si je suis le passé, le présent et l’avenir. »

S’il monte sur la pelouse vendredi à Solna contre la Belgique, ’Ibra’ deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif pour l’Euro et battra le record établi par l’Italien Dino Zoff en 1983 contre la Suède. La star suédoise, de retour avec l’AC Milan après une longue absence, est déjà devenu ce week-end le joueur le plus âgé à marquer en Série A.

Ibrahimovic a dit vouloir continuer à « être comparé à tous les autres », pas seulement pour son âge, inhabituellement avancé pour un joueur professionnel au plus haut niveau. « Je ne suis pas là par acte de charité. Je suis là pour faire mon match et apporter des résultats via ma performance. Et j’espère que je pourrai continuer à le faire. »

S’il dispute l’Euro en 2024, le natif de Malmö établira un nouveau record de longévité, actuellement détenu par le portier hongrois Gabor Kiraly, qui a joué l’Euro 2016 après avoir soufflé ses 40 bougies.