Au sein d’un hôpital psychiatrique d’Uccle, la police abat un patient

La zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem avait été appelé par le personnel de l’établissement pour ce patient « agressif », qu’ils ne parvenaient plus à gérer. « Une première patrouille est arrivée sur place et elle a directement dû faire appel à des renforts en raison de l’état d’agitation de l’individu et de la menace qu’il aurait présentée », a expliqué le parquet de Bruxelles. Pendant cette opération policière, alors que selon le parquet, l’individu s’était muni d’une arme blanche, les policiers intervenants « ont été amenés à utiliser leur arme de service », a poursuivi le parquet en précisant que le quadragénaire a été touché au bras puis à l’abdomen.

Le service d’assistance policière aux victimes est intervenu auprès de la famille du concerné et une aide psychologique a été proposée aux policiers impliqués. Le Parquet de Bruxelles a fait une descente sur les lieux avec le labo de la police fédérale, l’expert balistique et le Comité P – un médecin légiste a également été requis.