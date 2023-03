André Greipel préface Bruges-La Panne: «Il n’y a pas un gars qui écrase le sprint»

Sa carrure de déménageur n’a pas changé. Il a beau avoir quitté le peloton fin 2021, André Greipel balade toujours sa carcasse à déraciner un arbre. Et sa passion pour le vélo. « J’ai toujours ce même plaisir », explique celui qui a gagné onze étapes sur le Tour de France, depuis un hôtel gantois où il vient de rentrer de la reconnaissance de l’E3 « pour le plaisir » avec la formation Intermarché – Circus-Wanty. « Je suis ambassadeur et responsable performance pour la marque Uvex, qui équipe le team wallon en casques et lunettes », étaye l’ancien cador du sprint, qui a donc gardé plus qu’un pied dans le milieu. Et sur sa machine. « Il y a trop de mauvais exemples de gars qui ont stoppé le vélo et qui sont devenus gros et en mauvaise santé. Je ne veux pas suivre cette voie. J’apprécie toujours rouler, donc, ça me va. L’année dernière, j’ai dû faire 15.000 kilomètres, quelque chose comme ça. Pour mon cœur, c’est aussi quelque chose que je dois faire.