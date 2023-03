Guerre en Ukraine: à l’Otan, pression maximale sur les Alliés pour réarmer

Avec la guerre totale lancée par le Kremlin contre Kiev, les pays de l’Alliance atlantique sont priés d’en « faire plus » et « plus rapidement » en matière de budgets défense. Les 2 % du PNB consacrés à ce poste ne seront plus un plafond, mais le strict minimum. Dans le contexte d’endettement et d’inflation généralisé, l’affaire s’annonce corsée…