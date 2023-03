Sven Gatz: «Si on continue avec les investissements hors budget, on va dans le mur»

Bruxelles doit poursuivre son projet de métro. Et ce notamment pour des questions de durabilité, de mobilité et de crédibilité. Voici le credo du ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD), chaud partisan du transport en commun souterrain. « Il y va de la crédibilité d’une Région, d’une classe politique. On va le faire parce qu’on a dit qu’on allait le faire. C’est une question de principe, existentielle en politique », tranche le libéral flamand. Il met toutefois en garde : Bruxelles ne peut plus laisser filer le déficit comme elle le fait depuis 2019. « A la fin de la législature précédente, le gouvernement a décidé de dire que c’était possible durant une certaine période d’investir hors budget. Les taux d’intérêt étaient bas et l’agence Standard & Poor’s disait que c’était une bonne décision. Maintenant, on ne peut plus continuer ainsi. On va encore le faire, car c’est prévu contractuellement durant cette législature, même si ça devient plus cher », indique Sven Gatz.