La Belgique est un lieu stratégique pour les trafiquants de cigarettes

En 2022, près de 350 millions de cigarettes ont été saisies et 4 usines de cigarettes de contrebande ont été démantelées.

Des millions de cigarettes de contrebande sont chaque année produites au sein d’usines clandestines belges. En 2022, la douane en a démantelé quatre. C’est moins qu’en 2021, où les enquêteurs de l’Administration en ont fait fermer neuf. Pour autant, la Belgique occupe toujours une place centrale dans le trafic.

Au total, 75 sites de production ont été démantelés en Europe en 2022, ressort-il de chiffres dont Le Soir a pu prendre connaissance en primeur. Avec 32 usines fermées, la Pologne reste largement en tête du classement européen. Puis vient l’Espagne (7), suivie de la Belgique (4), ex aequo avec le Portugal et les Pays-Bas. « Tout le monde pensait qu’avec l’augmentation de la production illicite en Europe, la contrebande diminuait », commente Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. « Mais on constate que ce n’est pas le cas. La quantité de cigarettes contrefaites qui viennent d’Asie ou du Moyen-Orient augmente également. »