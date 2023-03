«Ici, c’est possible de créer»

Vafa Mehraeem est iranien. Il a quitté son pays en 2014. Il est accueilli à Bruxelles, ville refuge, depuis fin septembre 2022. Et pour deux ans. Après, il choisira une autre ville refuge qui lui convienne. Il écrit des essais, surtout sur les discriminations sexuelles et sur l’éducation. A Bruxelles, on lui offre un logement et une aide financière pour vivre.