Kevin De Bruyne capitaine de la Belgique: une promotion logique

Après avoir posé de premiers choix forts en composant sa première liste, et notamment en écartant Axel Witsel (135 caps, uniquement devancé par Jan Vertonghen et ses 145 apparitions), Domenico Tedesco a à nouveau dû trancher une question importante : qui portera le brassard maintenant qu’Eden Hazard a pris sa retraite internationale ? La réponse est tombée -ou du moins a été communiquée- ce mardi en début de soirée. C’est désormais Kevin De Bruyne qui sera le capitaine de notre équipe nationale, avec Thibaut Courtois et Romelu Lukaku comme vice-capitaines.