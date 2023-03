Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil? Un joueur de la Seleçao se mouille: «Il y a une grande possibilité»

Carlo Ancelotti nouveau sélectionneur du Brésil ? La rumeur reprend un peu de l’ampleur, ces dernières heures après une conférence de presse d’Ederson. Interrogé par un journaliste, le joueur de Manchester City a évoqué la rumeur Carlo Ancelotti.

Il explique ainsi : « J’ai parlé à Casemiro, Vini et Militão (tous trois joueurs du Real Madrid). Il y a une grande possibilité qu’il vienne, bien sûr, alors essayons qu’il vienne le plus tôt possible. » Et d’ajouter : « On m’a dit qu’il était exceptionnel, que tout le monde l’aimait, que c’était un gagnant. Nous verrons dans un futur proche s’il sera là ou pas. »