Kylian Mbappé capitaine plutôt qu’Antoine Griezmann? Didier Deschamps justifie son choix: «Il faut avoir les épaules»

Avant cette décision, Mbappé et Griezmann était en « duel » pour hériter du brassard laissé par Hugo Lloris. Et Didier Deschamps d’ajouter à propos du joueur de l’Atletico : « Il savait très bien qu’il avait la possibilité de l’être, j’ai échangé avec lui, mais malgré tout ce n’est pas donner à Kylian et enlever à Antoine, justifie Deschamps. Antoine, il a quelque chose en plus aussi, il a toujours été un joueur très important, je lui ai toujours maintenu ma confiance pendant des périodes beaucoup plus difficiles pour lui. Antoine, de par ce qu’il fait sur le terrain, est un fédérateur dans le sens moteur. Il l’était, et il le restera à l’avenir. »