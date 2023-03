Hainaut: une personne décède dans un accident

L’accident s’est produit à la sortie de Leuze, en direction de Tournai. Peu avant le carrefour de la RN 7 et de la rue Maréchal, le conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule. « La voiture a versé au fossé et a terminé sa course contre la tête de pont d’un champ », explique le lieutenant Éric André qui a dirigé l’intervention. « Le choc a été très violent. Le conducteur a dû être désincarcéré, puis pris en charge par les urgentistes. Le chauffeur, un homme d’une trentaine d’années, est malheureusement décédé sur place ». Seule à bord de sa voiture, la victime est seule en cause.

Un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, un véhicule de commandement, un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur place.