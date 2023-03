Bruxelles: des perturbations attendues dans le centre jeudi et vendredi

En raison d’un sommet européen organisé ces jeudi et vendredi 23 et 24 mars, un périmètre de sécurité sera mis en place, entraînant des perturbations dans le centre de Bruxelles.

Ce périmètre de sécurité concernera :

– le Rond-Point Schuman ;

– la rue Froissart, du numéro 101 au numéro 143 ;

– et la rue de la Loi, entre le Rond-Point Schuman et le Residence Palace.

Dans l’enceinte de ce périmètre de sécurité, les livraisons ne seront pas possibles, les sacs-poubelles, vélo et terrasses ne pourront pas rester sur le trottoir et toutes les fenêtres devront être fermées. Seules les personnes munies d’un laissez-passer et de leur carte d’identité pourront entrer dans le périmètre de sécurité.

Certaines rues seront mises en circulation locale :

– la rue Archimède, entre la rue Stévin et le Rond-Point Schuman ;

– l’avenue de Cortenbergh, entre la rue Stévin et le Rond-Point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée) ;

– la rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le Rond-Point Schuman ;

– l’avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le Rond-Point Schuman ;

– et la rue Breydel.

Le stationnement en surface sera interdit dans ces rues citées.