Cet ancien joueur du PSG dévoile son coach idéal pour le club parisien: «Il ferait régner une discipline qui a disparu»

Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, s’attend à du changement sur le banc du club francilien. C’est ce que celui qui a été sélectionné à quelques reprises en Equipe de France a déclaré sur RMC Sport : « D’abord, je ne demande pas que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions. Mais si c’est le choix décidé par les dirigeants parisiens, je pense qu’il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho. C’est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire ».

Mais Galtier, si à l’aise dans la communication, même dans les moments difficiles, semble là aussi perdre la main. Sa façon de pointer les erreurs des très jeunes joueurs et de protéger les cadors décevants comme Marco Verratti passe mal en interne. De quoi s’interroger de plus en plus sur son futur à Paris à l’issue de la saison.

Pour Rothen, le « Special One » est la solution idéale pour le club parisien. « Il ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain. Il pourrait recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que cela fait du bruit. Il sera au courant de tout et n’hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s’ils ont un statut et un salaire important au club ».