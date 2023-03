La police diffuse deux avis de recherche après des disparitions inquiétantes

La police a lancé deux avis de recherche suite à des disparitions inquiétantes. Voici ce que l’on sait.

Fabienne Paulard

« Le 17 février 2023 vers 21h15, Fabienne Paulart, une femme âgée de 47 ans, a quitté l’hôpital psychiatrique situé Halmaalweg à Saint-Trond. Depuis, elle ne s’est plus manifestée » écrit la police sur son site internet.

Fabienne mesure 1m62 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux châtain clair portés en queue de cheval et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait des vêtements foncés.

Joeri Jongmans

« Le lundi 20 mars 2023 vers 19h25, Joeri Jongmans, un homme âgé de 50 ans, a été vu pour la dernière fois au café 't Zwart schaap' situé Zimmerplein à Lier. Depuis, il ne s’est plus manifesté » explique le second avis de recherche.

« Joeri mesure entre 1m80 et 2m00 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux foncés coiffés vers l’arrière, une barbe naissante et de très grands pieds. Il a une attelle bleu à son épaule et se déplace en boitant. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un pull noir de marque « Moncler », une veste noire à capuche et des chaussures grises sans lacets ».

Cette personne a besoin de soins médicaux.