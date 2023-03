Le bien à la loupe, dans la province de Namur: un ensemble immobilier pour 1.400.000 euros

Cette ancienne ferme du XVIIIe siècle n’est pas située à la campagne, mais en plein cœur de Ciney. Elle a été rénovée en profondeur il y a quelques années pour accueillir trois habitations spacieuses, contemporaines et lumineuses. Ces maisons présentent chacune 3-4 suites avec salles d’eau privatives, de grands séjours avec inserts à bois, de multiples rangements intégrés ou encore des doubles garages. Les habitations disposent également de jardins et se partagent une piscine intérieure. Cet ensemble hors du commun peut encore être complété par l’aménagement d’une annexe.

1

Situation

Cet ensemble immobilier prend la forme d’une ferme en L implantée discrètement au cœur de Ciney. La place Monseu se trouve à 3 minutes à pied et de nombreux commerces, écoles et services sont accessibles en quelques minutes de marche. La localisation de la ferme permet aussi un accès rapide aux arrêts de bus (250 mètres environ) ou à la gare de Ciney, située à environ un kilomètre. Il faut compter environ 10 minutes de voiture pour atteindre l’autoroute E411 et un peu moins de temps pour rejoindre la Nationale 4. Le parking est aisé grâce aux multiples garages et emplacements privatifs dont dispose la propriété.

2

Etat général

Comme le laissent notamment deviner les voussettes, auges en pierre et charpentes encore visibles dans le corps de logis principal, les bâtiments formaient autrefois une ferme. L’ensemble a été entièrement rénové en 2016 et les trois logements ont été aménagés à cette époque. Ils disposent d’équipements contemporains (châssis double vitrage, chaudières au gaz, cuisines équipées…), mais aussi de bonnes performances énergétiques (PEB B et C). On peut aussi noter la présence d’un système d’alarme, d’inserts à bois dans les séjours ou encore de nombreux meubles et rangements sur-mesure. L’ensemble est dans un excellent état et prêt à être occupé. Il reste néanmoins du potentiel à exploiter au niveau de l’annexe, qui pourrait par exemple héberger un logement supplémentaire sur deux niveaux.

3

Disposition

La ferme se compose de trois logements reliés entre eux, mais disposant également d’accès, de jardins et de garages privatifs. Le corps de logis principal s’étend sur environ 550 m2 et se caractérise par de grands espaces (réceptions, salle polyvalente, salle de projection…) agrémentés d’éléments de caractère (murs en pierre, voussettes, charpentes…). On y trouve actuellement 3 chambres et autant de salles d’eau, mais il est possible d’aménager plusieurs suites supplémentaires. Les deux autres habitations occupent chacune une superficie de +/- 300 m2 et présentent un modèle similaire. Leur rez héberge un vaste séjour avec cuisine ouverte et dégagement jusqu’au deuxième étage. Le premier niveau comporte deux chambres avec salles d’eau alors que le second accueille deux chambres mansardées se partageant une salle de douche. Les trois habitations sont particulièrement lumineuses et ont accès à une piscine intérieure avec sauna.

4

Prix

La ferme dans son ensemble est mise en vente à 1.400.000 euros. En plus de ses 3 habitations rénovées récemment, elle offre encore du potentiel d’aménagement au niveau de son annexe et peut servir à différents projets privés ou professionnels.

Surface habitable : 1.200 m2

Chambres : 9 (possibilité +)

Salles d’eau : 9

WC : 10

Cave : non

Jardin : oui (terrain de +/- 34 ares)

Etat : rénové

Garage : oui (6 voitures)

PEB : B/C